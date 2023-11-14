Rize'de kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı Rize'de kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Mali Verilerin Açıklanması Dünya Genelindeki Savaşlar Ve Yıl Sonu Verileri Borsanın da Yönünü Belirleyen Faktörler Arasında Yer Alıyor.
Ekonomist Furkan Zabun Borsadaki Dalgalanmanın Seyrini Aksu Haber’e Paylaştı.
 

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar