Mali Verilerin Açıklanması Dünya Genelindeki Savaşlar Ve Yıl Sonu Verileri Borsanın da Yönünü Belirleyen Faktörler Arasında Yer Alıyor.
Ekonomist Furkan Zabun Borsadaki Dalgalanmanın Seyrini Aksu Haber’e Paylaştı.
Mali Verilerin Açıklanması Dünya Genelindeki Savaşlar Ve Yıl Sonu Verileri Borsanın da Yönünü Belirleyen Faktörler Arasında Yer Alıyor.
Ekonomist Furkan Zabun Borsadaki Dalgalanmanın Seyrini Aksu Haber’e Paylaştı.
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