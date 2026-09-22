Olay, Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boya yapmak amacıyla bir eve giden Mehmet Mutlu (55), burada çalıştığı sırada fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mutlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mutlu’nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.