Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezinde yer alan Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerindeki bir konutta meydana geldi. Günlük işlerini yapmak ve ev boyamak üzere adrese giden 55 yaşındaki Mehmet Mutlu, çalışmalarını sürdürdüğü esnada aniden fenalaştı.

Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın hemen ardından olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, fenalaşarak yere yığılan Mehmet Mutlu’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hastane Morguna Kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı detaylı kontrolde, Mehmet Mutlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ani ve şüpheli bulunan ölüm olayı üzerine emniyet güçleri adrese güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Mehmet Mutlu’nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.