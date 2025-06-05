Bayramlar, kardeşliğin, sevginin, paylaşmanın adıdır. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Dualarınız kabul, kurbanlarınız makbul olsun. Hayırlı bayramlar dilerim.

Gönlünüzdeki tüm güzelliklerin hayatınıza yansıdığı bir bayram geçirmeniz dileğiyle... Kurban Bayramınız kutlu olsun!