Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Yazar Serdar ERDOĞANYILMAZ'ın Yeni Köşe Yazısı. "Bu Şehir Saygı İstiyor…"

Kahramanmaraş saygı istiyor…

Biraz saygı, biraz değer verilsin istiyor.

Kahramanmaraşlılar devletine saygılıdır.

Maraşlılar vatan için ölmeye hazırdır.

Bu şehir, kurtuluşa öncü olmuştur.

Bu şehir, binlerce şehit vermiştir.

Karşılık beklemeden…

Vatan sevgisiyle, iman gücüyle kendini feda etmiştir.

***

Karşılık beklemedik, doğru…

Anncak, saygı beklemek de hakkımızdır.

Bizim için olmasa da şehitlerimiz adına saygı gösterin lütfen.

Biz temiz kalpli insanlarız.

İstemesini bilmeyiz.

Devletimize güvenir ve şükrederiz.

Müdürler atanır, kabul ederiz.

Adaylar bizim isteğimiz dışında belirlenir,boyun bükeriz.

Yatırımlar aksar, susarız.

“Allah Devlete Zeval Vermesin” deriz.

***

İsyan etmez, şükrederiz.

Devletimize sonuna kadar güveniriz.

İdarecilerimize saygıda kusur etmeyiz.

Siyasetçilerimizi her zaman alkışladık.

Vekillerimizin önünde düğme ilikleriz.

Velhasılı kelam biz bu ülkenin en fedakar şehirlerinden biriyiz.

Yeter artık!

Bu kadarcık da hakkımız olsun artık.

Çok şey istemiyoruz.

Lütfen Kahramanmaraş halkına saygılı olun.

Lütfen bizim de varlığımızı bize hissettirin.

Bu şehre saygı lütfen !

Serdar ERDOĞANYILMAZ