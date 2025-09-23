📢 İşaret Dilleri, Bir İletişim Hakkıdır

Dünya genelinde 70 milyondan fazla işitme engelli birey bulunuyor. Bu bireylerin yaklaşık %80’i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor ve kendi yerel işaret dillerini kullanıyor. İşaret dilleri, sadece el hareketlerinden ibaret olmayan; mimik, beden dili ve yüz ifadeleriyle zenginleşen tam bir dil sistemidir.

İşaret dilleri; bireylerin eğitim, sağlık, adalet ve sosyal hayata tam katılımı açısından hayati bir iletişim aracıdır.

📢 Türkiye’de İşaret Dili Farkındalığı Artıyor

Türkiye’de de İşaret Dili Tercümanlığı, İşitme Engelliler Dernekleri, EBA İşaret Dili İçerikleri, kamu spotları ve yerel yönetimlerin erişilebilirlik projeleri ile farkındalık her geçen gün artıyor.

Ayrıca üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından bugün birçok şehirde farkındalık seminerleri, atölyeler ve online etkinlikler düzenleniyor.

📢Türkiye'de İşaret Dili Tarihçesi

Türkiye’de gelişmiş bir işaret dilinin kullanımı 15. Yüzyıla Osmanlı devletine kadar gitmektedir. Türkiye’deki ilk sağırlar okulu II. Abdülhamit döneminde Avusturyalı Merdi Grati tarafından 1891 yılında Sultanahmet Ticaret Mektebinde açılmıştır. Bu işaret dilinin tarihi bilinen bütün işaret dillerinden daha eskidir. Ama Osmanlı devletinde kullanılan bu işaret dilinin özellikleri hakkında fazla bilgi ve belge yoktur. O zamanlar bu dili konuşan sağırların kültürü ve günlük yaşantısı hakkında bilgiler de çok azdır.