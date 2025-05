Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşen On Numara çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan On Numara çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. On Numara sonuçları, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Online mobil uygulamalarından sorgulanıyor.

12 Mayıs 2025 On Numara sonuçları

Son Çekiliş Sonucu

Çekiliş no: 38 12/05/2025 - 20:00

4 5 6 22 24 25 27 32 38 41 42 45 48 51 54 56 58 59 61 73 78 79



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI