Burdur'un Çavdır ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çavdır ilçesinde tefecilik operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler H.E, B.E. ile H.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 13 milyon 460 bin lira değerinde 43 imzalı senet, 4 milyon 300 bin değerinde imzalı çek, 10 milyon değerinde tapu senedi 130 yazısız boş senet, 21 boş çek defteri, 2 borç kayıt ajandası ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. ile H.T. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, H.E. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.