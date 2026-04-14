Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mart ayına ilişkin yayımladığı trafik istatistikleri, Kahramanmaraş’ta kaza sayılarındaki artışı bir kez daha gözler önüne serdi. İl genelinde yaşanan kazalar, trafik güvenliği konusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Verilere göre, mart ayında Kahramanmaraş genelinde 255 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 432 kişi yaralanırken, 1 kişi yaşamını yitirdi. Aynı dönemde 462 maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ise mart ayında toplam 55 bin 41 trafik kazası yaşandı. Bu kazaların 140’ı ölümle sonuçlanırken, 21 bin 172’sinde yaralanma meydana geldi. Ülke genelinde kazalarda 30 bin 517 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta yılın ilk aylarında başlayan artış trendinin mart ayında da devam etmesi, trafik güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Yetkililer, sürücülere hız kurallarına uymaları, dikkatli araç kullanmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.