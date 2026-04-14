Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde trafik ekiplerinin denetimlerinden kaçmaya çalışan sürücüye ağır yaptırım uygulandı. Pınarbaşı mesire alanı çevresinde devriye görevini sürdüren ekipler, şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Türk Bağları mevkiinde kapalı yola giren araç ilerleyemeyince durmak zorunda kaldı. Sürücü, aracını olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu kimliği kısa sürede belirlenen sürücüye toplam 210 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.