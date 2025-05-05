Bursa'da İnegöl Belediyesi, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve kamu hizmetlerinin daha etkili ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, belediye personeline yönelik “Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi” gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nde personele yönelik kurum içi eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından “Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi” gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim, Yazı İşleri Şefi Şenay Gürler Bilican ve Eğitim Uzmanı Dr. Sezgin Koyun tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak verildi. Eğitim programına belediyenin farklı birimlerinden çok sayıda personel katılım sağladı.

Eğitimin ilk bölümünde katılımcılara, bir kurumun hem iç yapısında hem de dış paydaşlarıyla olan ilişkilerinde iletişimin nasıl bir rol oynadığı aktarıldı. Yazılı iletişimin; kalıcılığı, resmiyeti ve kurumsal temsiliyet gücü nedeniyle kamuda vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, etkili iletişimin sadece bireyler arası değil, kurumlar arası güvenin de temel yapı taşı olduğunun altı çizildi. Bu çerçevede, yazılı iletişimin en temel unsurlarından biri olan resmi yazışmaların sadece bir belge üretme süreci değil, aynı zamanda kurum kültürünü yansıtan ve kurumsal itibarla doğrudan bağlantılı bir alan olduğuna vurgu yapıldı.

Eğitimin ikinci bölümünde ise “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında; yazı türleri, sayı verme sistemi, başlık ve makam düzeni, metin yapısı, paragraf kullanımı, imza ve dağıtım bölümleri gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılarla birlikte çeşitli yazışma örnekleri üzerinden uygulamalar yapılarak, teorik bilginin pekiştirilmesi sağlandı.

Eğitim süresince katılımcılar, kendi birimlerinden karşılaştıkları yazışma örnekleri üzerinden sorular sorma ve karşılaştıkları sorunları paylaşma fırsatı buldu. Uygulamalı anlatım sayesinde, yapılan hataların nasıl düzeltileceği ve daha etkili bir yazışma dilinin nasıl kurulacağı üzerinde duruldu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personelin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik bu tür hizmet içi eğitimlerin sürdürüleceğini belirtti.