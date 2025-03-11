Bursa Osmangazi Belediyesi, kadınlara özel ‘Kadın Sağlığı Hakkında Merak Ettikleriniz’ konulu seminer düzenledi. Kadınların, beden ve ruh sağlıklarını nasıl daha iyi koruyabilecekleri konusunda bilinçlendikleri seminer, yoğun katılımla gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, toplum sağlığına yönelik düzenlediği eğitim programlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik ‘Kadın Sağlığı Hakkında Merak Ettikleriniz’ konulu seminer düzenlendi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen seminerde, Bursa Medical Park Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Toksoy Karaşin tarafından çok önemli bilgiler paylaşıldı.

Seminere katılan kadınlara rutin kontroller, kadın sağlığında kanser taramaları ve kadınların kendisini koruması için yapması gerekenler hakkında bilgiler veren Dr. Karaşin, katılımcılara özellikle rahim ağzı kanserinin erken teşhisinin sağlık açısından kritik öneme sahip olduğunu anlattı.

Geniş katılımla düzenlenen seminerde, bilgi dolu bir sunum gerçekleştiren Dr. Karaşin, ‘Bedenimizi Tanıyalım’, ‘Kadın Sağlığı İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?’, ‘Rahim Ağzı Kanserinin Belirtileri’ ve ‘Rahim Ağzı Kanseri İçin Risk Faktörleri’ konu başlıklarında kadınları bilgilendirdi.

Beslenmenin yanında fiziksel aktivitenin de sağlık açısından önemine vurgu yapan Dr. Karaşin, rutin kontrollerin önemini, kadın sağlığında kanser taramalarını ve kadınların kendisini koruması için yapması gerekenleri detaylı olarak anlattı. Meme kanseri taramalarının önemine de değinen Dr. Karaşin, hangi durumlarda kadın doğum uzmanına gitmek gerektiği konusunda da katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Karaşin, seminer sonunda kadınların merak ettiği soruları yanıtladı.