Ortabağlar Mahallesi 4. Kültür Sokak'ta bir kıraathanede Zekeriya O. (67) ve Sinan Ç. (31) ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zekeriya O. ve Sinan Ç. kıraathanenin önünde tabancayla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA