Bursa'da sokak kavgası can aldı...

Yıldırım ilçesinde daha önce kavgalı olan küçük yaştaki çocukların bulunduğu 2 grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Kısa süre içinde hararetlenen tartışma kavgaya dönüştü.

Kalbinden bıçakladı

A.B. isimli çocuk, 13 yaşındaki Abdullah A.'yı kalbi ve böbreğiyle çeşitli yerlerden bıçaklayarak yaraladı.

Bir kişinin daha yaralandığı olay sonrasında A.B. ve arkadaşları hızla kaçarak gözden kayboldu.

Hayatını kaybetti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan yabancı uyruklu Abdullah A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Polis ekiplerinin incelemeleri sonundan yakalanan A.B. tutuklanırken yanında bulunan arkadaşları H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.