Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını artırarak vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği lokasyonlardan biri de Dulkadiroğlu kırsalında yoğun olarak kullanılan Ağabeyli Grup Yolu oldu. Darlığı nedeniyle ulaşım güvenliğini olumsuz etkileyen ve trafikte aksamalara neden olan grup yolunda genişletme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla, bölgede Çatmayayla, Boyalı, Ağabeyli, Baydemirli, Karamanlı ve Kabasakal gibi birçok mahallenin aktif olarak kullandığı grup yolunun genişliği 2 katına çıkarılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Dulkadiroğlu kırsalındaki birçok mahallenin ulaşım konfor ve güvenliği artırılacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında 11 ilçenin tamamında yol yatırımlarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR