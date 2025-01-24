Kahramanmaraş’ın yeniden imar ve inşası kapsamında yürütülen projeler, 11 ilçede tüm hızıyla devam ederken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de modern yaşam alanlarının ulaşım altyapısını güçlendirmek için önemli yol yatırımlarını hayata geçiriyor. Bu kapsamda Azerbaycan Mahallesi’nde başlatılan yol yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahallede ana ve ara yollarda zemin hazırlıkları ve asfalt serimini sürdürüyor. Toplam maliyeti 20 Milyon TL olan bu yatırımla, bölgede ulaşım altyapısının daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Azerbaycan Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında proje hakkında detaylı bilgiler alan Başkan Görgel, saha çalışanlarıyla bir araya gelerek kolaylıklar diledi.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, Azerbaycan Mahallesi’nde yürütülen yol yapım projelerinin şehir genelindeki imar ve inşa sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Görgel, “Deprem sonrası şehir genelinde başlattığımız imar ve inşa çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni konut ve iş yerleriyle birlikte vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek altyapı yatırımlarına da büyük önem veriyoruz. Azerbaycan Mahallesi’nde başlattığımız bu yol çalışmaları, mahallemizin ulaşım ihtiyaçlarına modern ve uzun ömürlü çözümler sunacak. Çalışmaların toplam maliyeti 20 Milyon TL’yi buluyor. Ekiplerimiz, zemin hazırlıkları ve asfalt serimini hızlı bir şekilde sürdürüyor. İnşallah kısa süre içinde hem kalıcı konutların inşası hem de geri kalan çalışmalar tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Depremin ilk gününden beri yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen Azerbaycan Devleti’ne de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.