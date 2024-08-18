Ülke TV’nin canlı yayın konuğu olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Azerbaycan Bulvarında yapımına devam edilen kalıcı konutlar hakkında ve şehirde 20 yılın ardından kapılarını vatandaşlara açan geleneksel ağustos fuarı başta olmak üzere kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Görgel, projelerin hızla ilerlediğini ve şehrin deprem sonrası yaralarını sarmak için var gücüyle çalıştıklarını belirtti. Özellikle depremlerden en çok etkilenen bölgelerde, güvenli ve modern yaşam alanlarının oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Ayrıca Ağustos fuarının da şehir için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti.