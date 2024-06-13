İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kıyafet ihtiyacının karşılanmasına da aracı oluyor. Esnaf ve vatandaşların getirdiği yeni ya da az kullanılmış kıyafetler Büyükşehir Belediyesinin DermanKart Giyim Mağazası’nda toplanarak buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. DermanKart Giyim Mağazası’nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Esnaf ve vatandaşların getirdiği kıyafetler Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Şube Müdürü Alper Acer, DermanKart Giyim Mağazası’nda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. İfadelerini kaydetti.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi