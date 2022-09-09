Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey ilçelerdeki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Elbistan’ın kırsal Demircilik Mahallesinde de çalışma yürüten büyükşehir ekipleri, tozlu yolları kilit parke taşıyla kaplıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi başkanlığı saha sorumlusu inşaat mühendisi Arda Çeyiz Demircilik’te 10 bin metre karenin üzerinde kaplama yaptıklarını söyledi.

Çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini belirten mahalle muhtarı Özgür Merihli, mahalle sakinlerinin yapılan çalışmalardan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek: “Yapılan çalışmalar ile mahallemiz tozlu yollardan kurtarılıyor. Emeklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da, çalışmalarından dolayı büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür etti.