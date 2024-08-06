Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturulacak Geleneksel Ağustos Fuarı etkinlik takvimi yayınlandı. 9 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

KAFUM Atatürk Parkı’nda düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı’nda; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri vatandaşlarla buluşacak. Geleneksel Ağustos Fuarı, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da gerçekleştirilecek Kıraç konseri ile başlayacak. Fuarın ilk etkinliğinde sevilen sanatçı Kıraç, eserlerini Kahramanmaraşlılar için seslendirecek.

Çeşitli sanatçıların konserleri ile devam edecek etkinliklerde çocuklar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Oyun alanları ve lunaparkta eğlenceye doyacak Rafadan Tayfa, Maysa ve Bulut, Maceracı Yüzgeçler ve Kral Şakir gibi çocukların sevdiği kahramanlar yer alacak.

Türk Sinemasının Sevilen Filmleri Açık Hava Sahnesinde izleyicisiyle buluşacak.

Geleneksel Ağustos Fuarı’nda vatandaşların en çok ilgi göstereceği etkinliklerden bir tanesi de “Süheyl ve Behzat Uygur ile Şahane Pazar” programı olacak.

Katılımcılar bir yandan çeşitli etkinliklerle eğlenirken bir yandan da giyimden hediyelik eşyaya, gıdadan el sanatlarına kadar tüm ihtiyaçlarını alanda kurulan stantlardan temin etme fırsatı bulacak.