Emeklilerin hayat standartlarının artırılması noktasında Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş İl Müdürlüğü arasından protokol imzalandı. Başkan Fırat Görgel ve SGK İl Müdürü Harun Akbalaban arasında yapılan imza töreniyle emeklilere yönelik hayata geçirilecek projelerin ilk adımı atıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Bütçe koşullarımız el verdiği ölçüde yıl içerisinde peyderpey adımlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

SGK İl Müdürü Harun Akbalaban ise, Emeklilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin arttırılması yönünde çalışmamıza ortak olan sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.

Emeklilere yönelik hayata geçirilecek projelerin imza töreni gerçekleştirildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu