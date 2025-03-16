Programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, ve Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda yetim çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, ailelerle de sohbet ederek taleplerini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, iftar programının ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Programın anlamına dikkat çeken Görgel, yetim çocukların ve ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, “Bu özel günde yetim çocuklarımızla aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuzdur” dedi.