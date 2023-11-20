Farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmuyor. Bu kapsamda, ara tatilin son gününde ‘Çok Şirin Patiler’ adlı müzikal tiyatro gösterisi minik izleyicileri için sahne aldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteriyi çocuklar büyük bir ilgi ve heyecanla takip etti.

Hayvanlar âleminin birbirinden şirin karakterlerinin maceralarını konu alan gösteri, çocukları bir yandan eğlendirirken bir yandan da dostluk, arkadaşlık, paylaşma gibi konularda eğitici mesajlar vermeyi ihmal etmedi.

Büyükşehir Belediyesinin çocuklar için çok faydalı ve eğlenceli etkinlikler düzenlediğini belirten ebeveynler, çocuklara gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

