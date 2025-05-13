Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumsal duyarlılığı artırmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu Çokyaşar mevkiinde yer alan Engelsiz Orman Dikim Alanı düzenlenen törenle açıldı.

Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya gelirken, yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Katılımcıların doğayla iç içe vakit geçirdiği etkinlikte, dikilen her fidan, toplumsal farkındalığın yeşeren bir simgesi olarak toprakta yerini aldı. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesinin Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri de aktif rol üstlendi. Gönüllüler, özel gereksinimli bireylerle yakından ilgilenerek onların dikim sürecine destek verdi, birlikte fidan dikti.