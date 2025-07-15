Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için spor dolu bir program sunuyor.

Yaz Spor Okulları kapsamında futbol eğitimleri de kesintisiz bir şekilde sürüyor. Genç sporcular kursta hem eğleniyor hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Bin 300 çocuk, Büyükşehir Belediyesi Tesisleri ve Barbaros Halısaha’da alanında uzman antrenörler eşliğinde futbolun temelini atıyor.

Antrenmanlarda disiplin, takım çalışması, fair-play ve liderlik gibi değerleri de öğrenen çocuklar, sahada ter dökerken bir yandan da arkadaşlık bağlarını güçlendiriyor, problem çözme yeteneklerini geliştiriyor ve sağlıklı bir yaşam alışkanlığı ediniyor.

Antrenörler, Yaz Spor Okulları’nda futbol eğitimi alan çocukların bireysel yeteneğini ve gelişimini yakından takip ederek, onlara özel ilgi gösteriyor.

Antrenörler, yetenekli sporcuları tespit ederek lisanslı futbolcu olmaları için yönlendirme yapıyor. Bunun yanında yaz tatillerini verimli geçirmek isteyen çocuklar, futbol eğitimleri sayesinde hem eğleniyor hem de sosyalleşiyor.