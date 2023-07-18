Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde başlattığı ulaşım atağını sürdürüyor. Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Dr. Sait Bulvarı’nda asfalt çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Mustafa Or Caddesi’nin asfaltını yeniliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca caddede asfalt yenileme çalışmalarına başlandı. Bölgede ticaret, sosyal donatı ve konut alanlarına ulaşım sağlayan arterin asfaltı çift yönlü olarak baştan uca yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede yıkım çalışmalarının tamamlandığı kısımlarda asfalt yenileme uygulamalarının peyderpey devam ettiği ve arterlerin standardının üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

