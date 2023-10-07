Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, turizm bölgelerini daha ulaşılabilir hale getirmek için de yol yenileme uygulamalarına devam ediyor. Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi’nden şehrin gözde turizm tesislerinden Ali Kayası Cam Teras ve Menzelet Mesire Alanı’na ulaşım sağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları hızla sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca 20 kilometrelik arterde yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla turizm tesislerinin yanı sıra Bulutoğlu ve Kürtül mahallelerinin de ulaşımı iyileştirilecek. Yürütülen çalışmaların bölge için son derece önemli olduğunu belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.