Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında Gazi Osman Paşa ve Köle Hafız Bulvarlarının asfaltını 6 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yeniledi

2023 Ulaşım Yatırımları Programı kapsamında şehir genelinde asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi çerçevesinde Gazi Osman Paşa ve Köle Hafız Bulvarlarında başlattığı asfalt yenileme uygulamalarını tamamladı.

Yaya ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu, konut ve ticaret alanlarına ulaşım sağlayan bulvarların geliş ve gidiş istikametleri 4 bin ton asfalt ve 6 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilendi. Asfalt, yol çizgi ve yaya geçitleriyle baştan uca yenilenerek ulaşım standardı artırılan arterler, sürücülerin de büyük beğenisini kazandı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Yatırımları Programı çerçevesinde şehir merkezi ve ilçelerde yol yenileme uygulamalarının artarak devam ettiği ve yerleşim yerlerinin ulaşım standardının bir bir iyileştirildiği belirtildi.