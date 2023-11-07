Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen tadilat dolayısıyla oluşan inşaat atıklarını bulundukları yerden kaldırarak hafriyat döküm sahasına taşıyor. Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla, insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevre kirliliğine yol açan inşaat atıkları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bertaraf ediliyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde Erkenez ve Karaziyaret mahalleleri ile Onikişubat'ta Mağralı ve Dumlupınar mahallelerinde moloz ve hafriyat kaldırma işlemlerini yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, odun ambarlarında da çevreye rastgele bırakılan gayri atıkların döküm sahasına naklini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; kent estetiğini bozan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen hafriyat atıklarının bertarafının aralıksız sürdüğü belirtildi.