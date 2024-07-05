Şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerin de ulaşım standardını iyileştirmek için yol yenileme uygulamalarını kesintisiz bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Onikişubat’ta Köseli Mahallesi oldu.

Köseli Mahallesi’nden Aşıklar mevkiine ulaşım sağlayan ve deforme olduğu için ulaşım konforunu olumsuz etkileyen yaklaşık 5 kilometrelik arter Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yenilendi. Kazı ve zemin hazırlıklarının ardından sathi asfaltla kaplanan arterde ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı. Mahalle sakinleri, çalışmalardan duyduğu memnuniyet belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin ulaşım standardının iyileştirilmesi için yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.