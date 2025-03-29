Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki üniversite öğrencilerinin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adım attı.

Genç dostu belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nde ücretsiz ring seferleri başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle gerçekleştirilen ring seferleri, öğrencilerin yurtlar ve fakülteler arasında kolay, konforlu ve ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlamasını amaçlıyor.

Uygulama kapsamında ring seferleri sabah saat 07.30’da başlayıp akşam 20.20’ye kadar aralıksız devam ediyor.

Kampüs içi ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıran bu uygulama, üniversiteliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Otobüsler, sabah yoğunluğunu karşılamak üzere 07.30 – 10.30 saatleri arasında ve akşam çıkış saatlerinde 16.00 – 20.20 aralığında her 10 dakikada bir hizmet veriyor.

10.30 – 16.00 saatleri arasında 20 dakikada bir sefer yapılıyor. Özellikle ders saatlerine denk gelecek şekilde planlanan sefer saatleri, öğrencilerin kampüs içindeki fakültelere ve yurtlara zamanında ulaşmasını sağlıyor.

Eğitim hayatlarına katkı sağlayacak bu destekten dolayı öğrenciler Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini dile getirdi.