Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Onikişubat’ın önemli ulaşım arterlerinden biri olan ve Organize Sanayi Bölgesi, Kavlaklı ile Kazım Karabekir mahallelerine ulaşım sağlayan güzergâhta çalışma başlatıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, zamanla deforme olan ve ulaşım güvenliğini olumsuz etkileyen kilit parkelerin sökümü yapılıyor.

Ardından, arterin 1 kilometrelik kısmında zemin düzenleme ve hazırlık işlemlerinin tamamlanmasıyla sıcak asfalt serimine geçilecek.

Çalışmalar tamamlandığında hem Organize Sanayi Bölgesi hem de Kavlaklı ve Kazım Karabekir mahallelerinin ulaşım kalitesi önemli ölçüde artacak.

Yeni asfalt kaplama sayesinde güzergâhta hem sürüş konforu sağlanacak hem de trafik güvenliği üst seviyeye taşınacak.