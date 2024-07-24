Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan biri de Onikişubat’ta Organize Sanayi Bölgesi ve Kavlaklı Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arter oldu. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla, arterde deforme olan kısımlar kilit parke ile yenileniyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla Organize Sanayi Bölgesi ve Kavlaklı Mahallesi’nin ulaşım konfor ve güvenliği artırılacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha konforlu ulaşım için yol yenileme uygulamalarının artarak devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)