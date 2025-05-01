Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde özel gereksinimli bireylere yönelik destek ve projelerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen yeni etkinliklerden biri, otizmli bireyler ve aileleri için düzenlenen özel buluşma oldu.

Şehrin gözde sosyal yaşam alanlarından biri olan Çamlıca Restoran’da düzenlenen programda, otizmli bireyler ve aileleri keyifli vakit geçirme imkânı buldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, hem katılımcıların moral bulmasına hem de toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladı.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran da katılarak otizmli çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Ailelerle sohbet eden Beşen ve Taşkıran, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Etkinlik sonunda aileler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, bu tür programların kendilerine moral kaynağı olduğunu dile getirdi.