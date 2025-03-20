Bu kapsamda, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencileri bir araya getirdi.

Etkinlik boyunca çocuklar hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu, Dulkadiroğlu Özel Eğitim Okulu, Özel Eğitim 1. ve 2. Kademe Okulu, Özel Eğitim 3. Kademe Okulu ve Melek Kaya Özel Eğitim Okulu’ndan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen eğlenceli tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Çocuklar, interaktif gösteri sayesinde keyifli vakit geçirirken, etkinlik öğretmenlerin de takdirini kazandı.

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocukların etkinlik alanına rahat ulaşımını sağlamak adına ulaşım desteği de sundu.

Öğrenciler, belediyeye ait araçlarla güvenli bir şekilde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne getirilerek etkinliğe katılım sağladı.

125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Bülbül, “Özel gereksinimli çocuklarımız, okulda sınırları çerçevelendirilmiş alanda eğitim görürken sosyal kültürel faaliyetler anlamında da beklentileri oluyor. Büyükşehir Belediyemiz de çocuklarımızın beklentisine karşılık vererek bugün çok güzel bir etkinlik düzenliyor. Çocuklarımız oldukça heyecanlı. Bu program öğrencilerimizi, bizleri ve velilerimizi çok mutlu etti. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

“125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenlerinden Meryem Doğaner, “Öncelikle bu güzel organizasyon için Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özel gereksinimli çocukların topluma karışarak sosyalleşmeleri noktasında bu etkinliğin çok faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Diğer bir öğretmen Esra Kazıcı da, “Bu tür organizasyonlar özel gereksinimli çocukların gelişimi için son derece önemli ve faydalı. Çocuklarımız için keyifli bir gün oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.