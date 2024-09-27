Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin edebiyatseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen etkinliklerinden Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Yaşar Bayraktar oldu.

Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ve çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği söyleşide Bayraktar, “Çocuk ve Kitap” konusunu ele aldı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte Yazar Yaşar Bayraktar; çocuk edebiyatı, kitabın çocuğun kişisel gelişimine etkisi ve kitap okumanın önemi gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele aldı.

Söyleşisinin çok verimli geçtiğini ve yeni şeyler öğrendiğini belirten çocuklar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi ve Yazar Yaşar Bayraktar’a teşekkür etti.