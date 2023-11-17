Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 18 Kasım Cumartesi günü yerel olarak kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Özellikle Afşin, Ekinözü, Elbistan ve Göksun ilçelerinde etkisini göstermesi beklenen fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; meydana gelebilecek olası aksamalara mahal vermemek adına tüm tedbirlerin alındığı, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.