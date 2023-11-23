Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin; Türk müziğini araştırmak, öğretmek ve yaygınlaştırmak için oluşturduğu Çocuk Korusunda eğitimler sürüyor. Daha önceki dönemlerde verilen eğitimlerle pek çok çocuğun müzikal yeteneklerini geliştirmesinde önemli rol oynayan Çocuk Korosu, yeni döneminde de genç yeteneklerin kişisel becerilerini geliştirmesine katkı sağlıyor. Türk Halk Müziği Sanatçısı Hatice Gökçeli tarafından verilen eğitimlerin ardından koro, düzenlenecek çeşitli etkinliklerde dinleyici karşısına çıkarak birbirinden değerli eserleri müzikseverler için seslendirme fırsatı bulacak.