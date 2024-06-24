Farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren, vatandaşların meslek ve yeni hobiler edinmeleri noktasında çeşitli kurs ve atölyeler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları’nda (KAMEK) verilecek Giyim ve Mefruşat atölyelerine başvurular başladı. 18 yaş ve üzeri vatandaşların katılabileceği kurslara https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/06/24/kamek-giyim-ve-mefrusat-kursu-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor. Başvurular 26 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kurslara ilişkin detaylı bilgiye ve başvuru şartlarına 0552 033 99 51 numaralı WhatsApp Danışma Hattından ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi