Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumun her kesimine dokunan hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları, kadınlara hem meslek kazandırıyor hem de sosyal hayata aktif katılım imkânı sunuyor.

Kadınlar; geri dönüşüm, ahşap boyama, punç, tığ işi, çiçek yapımı, sepet örümü, giyim ve seramik gibi pek çok alanda uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor.

Bu kurslar sayesinde kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de yeni dostluklar kurarak sosyal yaşamlarını zenginleştiriyor.

Kurslara katılan kadınlar, öğrendikleri tekniklerle yeni ürünler ortaya çıkarıyor ve bu ürünlerin satışını yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kadınlar için hem ekonomik hem de psikolojik anlamda güçlenmeye imkân tanıyan bu atölyeler, özellikle deprem sonrası dönemde adeta birer rehabilitasyon merkezi işlevi görüyor.

Kadınlar Kurslardan Son Derece Memnun

Kursiyerlerden Nuran Durmaz, aldığı eğitimlerin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Durmaz, “Eğitimlerimiz çok güzel ve eğlenceli geçiyor, yeni arkadaşlar ediniyoruz. Burada el becerilerimizi geliştirme fırsatı buluyoruz. İnşallah burada aldığım eğitimler neticesinde ileride kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum” dedi. Bir diğer kursiyer Tuba Durmaz ise atölyelerin sosyal etkisine dikkat çekerek, “Ev hanımıyım. Depremden sonra bu atölyeler bize çok büyük katkı sağladı. Burası bize terapi gibi geliyor. Sosyalleşme ve yeni arkadaşlıklar edinmemizi sağlıyor” cümlelerini kaydetti. Kurslara düzenli katılan Seda Aksu ise eğitimin somut ekonomik çıktılar sunduğunu belirterek, “Burada birçok kursa gelerek kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Burada aldığım eğitimlerle yeni ürünler üretiyor ve satışını yapıyorum. Böylece aile ekonomisine de katkı sağlıyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitmenler Kadınların Potansiyelini Ortaya Çıkarıyor

Atölyelerde görev yapan usta öğreticiler, katılımcıların potansiyelini açığa çıkarmak için özveriyle çalışıyor. Ahşap boyama ve geri dönüşüm atölyelerinde eğitim veren kurs eğitmeni Fatma Kalaycı, bu sürecin kadınlar üzerindeki olumlu etkisini dile getirdi. Kalaycı, “Ahşap boyama, geri dönüşüm gibi alanlarda kadınlara eğitim vererek yeni ürünler ortaya çıkarıyoruz. Katılımcıların el becerilerini geliştirmelerine imkân sağlıyoruz. Özellikle ev hanımları burada sosyalleşme imkânı da buluyor. Ayrıca ufak siparişler almaya başladılar, böylece ekonomik gelir de elde ediyorlar. Kadınlar burada aldıkları eğitimle ekonomiye de katılıyor” diye konuştu.