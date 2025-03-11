Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İlçemde İftar Var” programı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu şimdi de Türkoğlu’na taşıdı.

Daha önce Andırın, Pazarcık, Nurhak ve Çağlayancerit’te vatandaşlarla buluşan program, Türkoğlu Kapalı Spor Salonu’nda ilçe sakinlerini ağırladı.

Program kapsamında, ilçede yaşayan vatandaşlara iftar yemeği ikram edilerek, Manevi atmosferin ön planda olduğu etkinlikte, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahi dinletileri ile Ramazan’ın ruhuna uygun bir program sunuldu.

Program, sadece yetişkinlere değil, çocuklara yönelik etkinliklerle de dolu dolu geçti.

Geleneksel gölge oyunu, kukla gösterileri ve eğlenceli tiyatro oyunları ile minikler, Ramazan sevincini doyasıya yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği bu anlamlı etkinlik, paylaşma ve dayanışma kültürünü pekiştirmeyi amaçlıyor.