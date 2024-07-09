Büyükşehir Belediyesi ve Piazza AVM iş birliğiyle Takı Tasarım Atölyesi düzenlendi. Katılımcılar etkinlikte el emeği göz nuru birbirinden güzel aksesuarlar yaptı.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde toplumun farklı kesimlerine yönelik faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KAMEK Atölyeleri’ni de vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Piazza AVM iş birliğiyle Takı Tasarım Atölyesi düzenlendi.

Piazza AVM’nin zemin katında düzenlenen atölyeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Toplam 4 saat süren atölyede yüzlerce kişi el emeği göz nuru aksesuarlar yaptı.

Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi ve Piazza AVM’ye teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çeşitli atölyelerin düzenli aralıklarla vatandaşlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.