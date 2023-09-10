İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

İş yerinden çıktıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kadının yanına bir otomobil yanaştı.

Otomobilden çıkan kişi, kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştı.

Arkadaşının kaçırılmasını izledi

Arkadaşı otomobile bindirilirken, diğer kadın ise çaresizce olayı izledi.

Otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, diğer kadın da oradan uzaklaşarak gözden kayboldu.

O anlar kaydedildi

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekiler olayı gördüklerini ama kim ve neden kaçırıldığını bilmedikleri söyledi.

"Kim ve neden yaptığını bilmiyoruz"

Görgü tanığı Metin Topçu, "Araba geldi, bir adam aldı kucağına attı arabaya. Kadının yanındaki diğer kadın başka yöne gitti, araba başka yöne. Düğün solunun önünde oldu. Kadınlar yukarı caddeden geliyordu. Kim ve neden yaptığını bilmiyoruz." dedi.

"Genç kızı, iri yapılı biri arabanın içine almaya çalıştı

Başka bir görgü tanığı Abdullah Öz ise, "Bir cip geldi, burada durdu. Sonra genç kızı, iri yapılı biri arabanın içine almaya çalıştı. Herkes ses çıkarttı sonra bir kadın sağa doğru gitti. Araçta son sürat aşağı doğru gitti. Bizim gördüğümüz bu. Kim olduğunu bilmiyoruz, neden olduğunu da bilmiyoruz." diye konuştu.