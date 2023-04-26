Ece Sükan, Çağatay Ulusoy ile sevgili olduğu iddiasıyla gündeme geldi. Çıkan aşk haberleri sonrasında Ece Sükan sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Ece Sükan kimdir, kaç yaşında?

Ece Sükan, 1 0cak1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Serpin Sükan eski bir tiyatrocu, babası ise inşaat mühendisi ve işadamıdır.

Ece Sükan, ilkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Piyano dersi aldı. Ankara Devlet Opera Balesi'nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yıl da oyunlarda görev yaptı. 1998 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında bir radyo da djlik yaptı. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gitti ve hem modelliğe hem de Marie Claire'de çalışmaya başladı.

1998 yılında"Best Model of Turkey" manken yarışmasına katıldı ve üçüncü oldu. 1998 yılından itibaren profesyonel mankenliğe başladı. bu aralarda In Styling eğitimi almak üzere New York'a abisinin yanına gitti. NewYork'da Fashion Institute of Technology okulunda eğitim aldı.

Çocukluk yıllarında Trt de uzun süre Kayahan'la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı.

2000 yılında Marie Claire dergisinde moda editörlüğü yapmaya başlayan Ece Sükan, birçok dergi ve firmalara moda editörlüğü yapmaya devam ediyor. 2009 yılından 2012 yılının sonuna kadar Vogue Türkiye dergisinin moda danışmanlığını yaptı. Milano'da Trussardi'nin de moda danışmanlığını yaptı.