Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi, Engizek Dağı eteklerinde keşfedilen dev mantar ile gündeme geldi. 1400 ile 2300 rakım arasında yer alan yaylalarda doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, 6,5 kilogram ağırlığında dev bir mantar buldu. Bu sıra dışı keşif, bölgedeki doğal zenginliklere bir yenisini daha ekledi.

Doğa tutkunları, bu büyüklükte bir mantarla ilk kez karşılaştıklarını belirterek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dev mantar, hem büyüklüğü hem de görüntüsüyle görenlerin dikkatini çekti.

Muhteşem doğası ve temiz havasıyla bilinen Çağlayancerit Yaylaları, her geçen gün daha fazla doğaseverin ilgisini çekiyor. Bölge, sadece doğa yürüyüşü ve kamp severler için değil, aynı zamanda mantar tutkunları için de cazibe merkezi hâline geldi.

Özellikle yöreye özgü çağşır mantarı sezonu heyecanla bekleniyor. Yağışların ardından doğaya akın eden mantarseverler, eşsiz atmosferin tadını çıkarıyor.

Çağlayancerit, doğal güzellikleri, zengin biyoçeşitliliği ve ilginç keşifleriyle Türkiye’nin doğa turizminde öne çıkan bölgeleri arasında yerini sağlamlaştırıyor.