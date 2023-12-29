Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe giren ‘çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye’ düzenlemesi çerçevesinde ödemelerin 29 Aralık Cuma günü yapılacağını belirtmişti.

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

TEK SEFERLİK VERİLECEK

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Destek ödemesi tek seferlik verilecek. Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı belirtiliyor.