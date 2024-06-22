Türkiye'de emeklilik, birçok insan için uzun yıllar boyunca çalıştıktan sonra huzur ve dinlenme dönemi olarak görülüyor. Aksu Haber olarak çeşitli yaş ve meslek gruplarından vatandaşlarla konuşarak, emeklilikte nasıl bir yaşam hayal ettiklerini ve beklentilerini sorduk.

Yaptığımız röportajlarda insanların ortak noktası, emeklilikte huzurlu ve mutlu bir yaşam sürme isteğiydi. Her biri farklı hayaller kursa da, emeklilik sonrası dönemi hayatlarının en güzel dönemlerinden biri olarak görüyorlardı. Çalışma hayatının yorgunluğunu atmak ve sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmek herkesin ortak dileğiydi.