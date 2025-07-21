6 Şubat 2023’te merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin yaralarını sarmak amacıyla başlatılan konut seferberliğinde önemli bir dönemeç daha geride bırakıldı. Şehrin ana arterlerinden Milli Eğitim Caddesi üzerinde yapımı büyük oranda tamamlanan yeni deprem konutlarında artık son rötuşlar yapılıyor.

Modern mimarisi ve zemin-etüdü sonuçlarına göre güçlendirilmiş altyapısıyla dikkat çeken konut bloklarında iç mekan tesisatları, ısı yalıtımı ve su yalıtım işleri bitirildi. Dış cephe kaplamaları, cam balkon sistemleri ve asansör montajlarının da tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi, yeşil alan çalışmaları ile yolların asfaltlanmasına yönelik uygulamalar süratle devam ediyor. Yetkililer, tüm eksikliklerin en geç “birkaç hafta içinde” giderileceğini ve hak sahiplerinin anahtarlarını teslim almaya başlayacağını açıkladı.

Yeni konutlar, sadece barınma ihtiyacını karşılamıyor; afetzedeler için “umut ve yeniden başlangıç” simgesi olarak öne çıkıyor. Bölge sakinleri, kent merkezine yakın, sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş bu projelerin psikolojik olarak da moral kaynağı olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, güvenli yapılarla sunulan yeni yaşam alanlarının, şehirdeki normalleşme sürecinin hızlanmasına büyük katkı sağlayacağını vurguluyor.

Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar tamamlandığında, depremzedeler güvenli, konforlu ve modern yaşam alanlarına kavuşmanın yanı sıra, travma sonrası rehabilitasyon süreçlerinde de daha güçlü destek bulmuş olacak. Bu sayede şehrin kalbi, attığı ilk günden çok daha dirençli bir şekilde atmaya devam edecek.