Suriye'nin Halep kentinde, Vakıflar Bakanlığı'nın desteğiyle restore edilen tarihi Emevi Camisi'nde, 12 yıl sonra teravih namazı ilk kez kılındı.
Rejim güçlerinin 2013'teki saldırıları sonucu büyük hasar gören caminin restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 ay sürdü.
Restorasyon çalışmalarının tamamlandığı bölümde, ramazanın ilk teravih ve yatsı namazları, camide ilk kez kılındı. Caminin avlusu, namaz kılmak isteyenlerle doldu.
Uzun bir aradan sonra ibadet etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.