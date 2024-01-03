Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği normale dönecek.

Öte yandan, sis nedeniyle Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.